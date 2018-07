"Bisha" kryen testet mjekësore te Juventus, në këtë orë prezantohet

Shtuar më 16/07/2018, ora 13:07

Cristiano Ronaldo tashmë ka përfunduar edhe testet mjekësore me Juventusin, ku pas vetëm disa orësh pritet prezantimi i tij.33-vjeçari dukej mjaft i lumtur me klubin e tij të ri, ku pas përshëndetjes së tij me fansat e Juventusi në mëngjesin e të hënës, ai ka vizituar J-Medical për t’i përfunduar Në ora 17:30 pritet të prezantohet Ronaldo si lojtari më i ri i Juventusit. /albeu.com/