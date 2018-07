“Efekti Ronaldo”, Reali futet në krizë

Shtuar më 15/07/2018, ora 14:26

Cristiano Ronaldo është zyrtarizuar te klubi italian dhe Real Madirid ka fituar 105 milion euro Por duket se madrilenët kanë humbur më shumë sesa kanë fituar pasi CR7 është një nga lojtarët më të mirë në Botë dhe të qënit e tij në skuadër sjellë fitime maramendëse.Portugezi ka më shumë se 330 milion ndjekës në mediat sociale- as Lionel Messi e as Neymar nuk i afrohen. Ronaldo gjeneron më shumë se 400 milion euro nga sponsorizimet në reklama, duke bashkuar të ardhurat edhe nga vlerat e tij si lojtar ai fitonte 250 milion euro për sezon.Asnjë nga lojtarët e Los Blancos nuk ka pasur një imazh të ngjashëm me atë të 33-vjeçarit, që numëron 43% më shumë sa shumë prej tyre të marrë së bashku madje ka më shumë ndjekës sesa marka e klubit të tij, Real Madrid-i.Ndërkohë në Torino, Juventus ka një rritje 30% në vlerën e markës, madje një rritje prej 11% në Instagram duke numëruar 1.1 milion ndjekës më shumë në vetëm një javë./albeu.com/