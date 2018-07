Futbollisti i La Liga-s del nga burgu për 30 mijë euro

Shtuar më 13/07/2018, ora 12:34

Gazeta e Valencias, “Levante-EMV” raporton se futbollisti Ruben Semedo do të largohet nga burgu i “Picassent” së shpejti.Sipas po të njëjtit burim thuhet se avokati i futbollisti ka dhënë arsye të mjaftueshme që gjyqtari i çështjes të vendosë t’i japë atij lirinë me kusht.Portugezi, nëpërmjet avokatit të tij të ri, ka paguar 30.000 euro të depozitës, por nuk do të largohet nga burgu , derisa paraja të jetë në llogarinë e gjykatës.Qendërmbrojtësi i Villarrealit duhet të qëndrojë 300 metra larg nga “viktima” e tij, të mos qarkullojë në vendet e zakonshme të tij dhe, gjithashtu, kërkohet të paraqitet një herë në javë në gjykatë, për t’u nënshkruar. Semedo u arrestua më 22 shkurt me dyshimin se rrëmbeu një burrë në shtëpinë e tij, në Bétera, e sulmoi fizikisht atë, e kërcënoi dhe e qëlloi me armë ilegale, e cila u gjet në shtëpinë e tij. Lojtari është pezulluar nga punësimi dhe paga te Villarreal gjatë kohës që pritet të gjykohet për vrasje, lëndime, kërcënime, ndalim të paligjshëm, posedim ilegal të armëve dhe grabitje me dhunë./albeu.com/