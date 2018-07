Hazard te Real Madridi? Chelsea gjen zëvendësuesin

Shtuar më 22/07/2018, ora 10:34

Eden Hazard është lidhur shumë me një kalim te Real Madrid, dhe tek këta të fundit pas largimit të Ronaldos janë të gatshëm të ofrojnë gjithçka për ta marrë belgun në Madrid.Duke e ditur këtë situatë raportohet se Chelsea është duke punuar për të gjetur zëvendësuesin e Hazard dhe si objektiv kryesorë kanë Anthony Martialin që luan me Manchester Nga ana e tij, Martial, ka shprehur dëshirën për t’u larguar nga Manchester Unitedi , pasi nuk po arrin të gjejë vend në formacion.Çmimi i francezit është 100 milion euro, dhe Chelsea po mundohet me cdo kusht që ta sjellë në Londër. /albeu.com/