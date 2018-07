Ky ishte bakshishi i madh që CR7 i la resortit grek

Shtuar më 19/07/2018, ora 09:33

Kur në media po bëhej "nami" më polemika mbi transferimin e Ronaldos, ai ndodhej bashkë me familjen duke shijuar pushimet në një resort në Greqi.Mesa duket portugezi ka ngelur mjaftë i kënaqur me shërbimin dhe përkujdesjen që ky resort ka treguar për të.Më së tepërmi nga mbajtja larg e paparacëve që donin të kapnin moment nga jeta e tij private.Si shenjë falenderimi Ronaldo ka lënë në fund një “çek” me vlerën 20 mijë euro dhe ka lënë porosi që shuma tu ndahet të gjithë punonjësve në mënyrë të barabartë. /albeu.com/