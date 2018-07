"Ronaldo, braktise Real Madridin dhe luaj te Juventus deri në 2050"

Shtuar më 09/07/2018, ora 10:37

Ish-mbrojtësi i Manchester United dhe Juventusit, Patrice Evra , ka gjetur momentin për të këshilluar Ronaldon mbi të ardhmen e tij. Evra gjatë një transmetimi Live në instagramin e tij i ka thënë Ronaldos që ai do të ishte shumë më mirë nesë do të trnsferohej të klubi i Juventus.“Të gjithë më pyesin, Pat, çfarë mendon? Nuk kam folur me Ronaldon për këtë, por këshilla ime është, nëse ai dëshiron të luajë deri më 2050, atëherë duhet të shkojë në Juve . Nuk ka klub tjetër pos Juventusit që ai duhet t’i bashkohet patjetër. Është e thjeshtë”, ka thënë Evra “Unë e falënderoj Juven sepse falë saj kam vazhduar të fitojë pas largimit nga Manchester Unitedi. Kurrë nuk duhet të pështysh në pjatën që të ka ushqyer, prandaj Juve do të jetë gjithmonë në zemrën time”, shtoi Evra më pas.Ai e ka këshilluar Ronaldon ta bëjë zgjedhjen e duhur duke iu bashkuar Juventusit.“Prandaj, Ronaldo, dua të ta them këtë: bëje zgjedhjen e duhur. E dini sa shumë të duan italianët, por është sakrificë. Kjo është zgjidhja, ose dëshiron të vazhdosh të luash deri më 2050 ose për një kohë. Të ta them një gjë, nëse shkon në Juve , do të luash edhe në Botërorin e ardhshëm jo si kukull, por si protagonist. PROTAGONIST”, ka vijuar Evra