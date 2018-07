Ronaldo i merr numrin 7, lojtarët tallen me Cuadradon (FOTO LAJM)

A post shared by Juan Cuadrado (@cuadrado) on Jul 11, 2018 at 10:29am PDT

Shtuar më 13/07/2018, ora 14:32

Cristiano Ronaldo ishte transferimi më i bujshëm i kësaj vere dhe do mbahet mend gjatë. Juventus pas hsumë polemikash arriti të marrë shërbimet e CR7 por në klub dikush tjetër mban numrin 7, që është Juan Cuadrado.Por mëgjithatë kur bëhet fjalë për Ronaldon gjithçka zgjidhet dhe lojtari kolumbian ka zgjedhur që tja dorezojë Ronaldos numrin 7, këtë e ka bërë me anë të një postimi në instagram ku mbante në dorë një fanellë me emrin e Ronalods.Por kjo foto ka shkaktuar shumë reagime nga ana e lojatrëve të Juventus Ishte Dybala që ka ngacmuar me disa të qeshura Cuadradon dhe më pas "talljes" i është bashkuar edhe braziliani Costa.Bautat ishin se edhe numri 11 është zënë nga braziliani Kosta dhe Cuadrados i duhet të mendojë për një numër tjetër tashmë. /albeu.com/