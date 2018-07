Ronaldo "bomba" e merkatos, në fillim Milan, pastaj Juve tani e kërkon Interi

Shtuar më 09/07/2018, ora 11:24

Ronaldo padyshim që është " bomba " e merkatos.Ditët e fundit ai është bërë pretagonist në të gjitha mediat sportive duke u lidhur me një kalim të mundshëm të tij tek Seria A.Në fillim për të u interesua Milani, por më pas Juventus kërkoi kartonin e tij ku në media u quajt fakt i kryer.Tani edhe Interi po interesohet për Ronaldon.Gazeatri italian Jacobelli ka bërë një deklaratë të fuqishme ku sipas tij Interi ka futur ‘hundët’ tek transferimi i Ronaldos tek Juventus , duke ofruar Icardi në këmbim të luzitanit.Sipas tij Suning ka dhënë dakordësinë e këtij operacioni dhe se Realit i është hedhur në tryezë si mundësi, shkruan albeu.com.Ai është shprehur se Juventus ka përparuar shumë në tratativa, por Interi po tenton që të bëjë surprizën në fund.Inter ka bërë edhe më parë surpriza në merkato ku mjafton të përmendim Ibrahimovic, i cili darkonte me Gallianin dhe në fund përfundoji në krahun tjetër.Apo edhe Kongdobia i cili po priten për të udhëtuar për tek Milan dhe në fund firmosi me zikaltërit. /albeu.com/