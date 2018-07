Higuain nuk largohet nga Seria A, ky është klubi që e kërkon

Shtuar më 23/07/2018, ora 09:29

Pas ardhjes së CR7 te klubi i Juventus duhet të bëhet një "kurban" dhe mesa duket ai do të jetë Gonzalo Higuain Por në mediat italiane thuhet se Higuain nuk o të largohet nga Seria A, pasi për të është interesuar skuadra që po tenton të ringjallet, Milani. italiane vazhdojnë edhe më tej duke raportuar se menaxheri gjeneral i Juventuist, Giuseppe Marota, ka diskutuar me drejtorin e ardhshëm të Milanit, Leonardon, për Higuanin.Kjo telefonatë tregon se Milani është i interesuar për të nënshkruar me Higuain por duhet të tregohet kujdes pasi buxheti i tyre është vetëm 50 milion euro./albeu.com./