Klubi grek kërkon me ngulm Sadikun

Shtuar më 19/07/2018, ora 11:14

Pas Kristi Vangjelit i cili mbajti veshur për shumë vite fanellën e Aris në Superligën greke një tjetër futbollist i kombëtares shqiptare mund të bëhet pjesë e klubit selanikas.Sipas asaj që raportojnë mediat greke dhe më konkretisht novasports.gr, Armando Sadiku po ndiqet me vëmendje nga klubi i sapo ngjitur në elitën e futbollit helen.Drejtuesit e Aris kërkojnë ta përforcojnë skuadrën me një sulmues cilësor në këtë merkato për të përballuar me sukses kampionatin grek dhe sipas tyre Sadiku ka profilin e duhur për të mbajtur mbi shpatulla peshën e sulmit të skuadrës.Në të shkuarën për Sadikun është interesuar edhe Panathinaikos por marrëveshja nuk u konkretizua.Lojtari i përfaqësues kuqezi me shumë gjasa do të largohet nga Levante në këtë merkato.Por problemi për Arisin qëndron te fakti se në drejtim të 27-vjeçarit nga Cërriku kanë mbërritur një sërë ofertash dhe për momentin favorite për të marrë shërbimet e Sadikut qëndron skuadra e Superligës turke Rizespor.Mbetet për t’u parë se çfarë do të vendosë Sadiku për të ardhmen e tij por Aris është një opsion i shkëlqyer. /SS/