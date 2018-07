Laçi mëson kundërshtarin për turin e tretë nëse kalon Molden

Shtuar më 23/07/2018, ora 14:49

Së fundmi skuadra e Laçit ka mësuar edhe kundërshtarin për raundin e ardhshëm të Europa Ligës."Kurbinasit" me parë duhet të kalojnë skuadrën Moldes dhe më pas do të ndeshen me skuadrën fituesi të ndeshjes Hibernians (Skoci)- Asteras Tripolis (Greqi).Ndeshja e parë ndaj skuadrës norvegjeze do të luhet në datën 26 korrik. Laçi ishte vendosur në grupin 3 të shortit, ku ishin ekipet më të forta, për shkak të Moldes . Aty ndodheshin ekipe si Sevilja apo AZ Alkmar. /albeu.com/