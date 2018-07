Ronaldo bisedon me Allegrin për transferimin te Juventus

Shtuar më 09/07/2018, ora 12:02

Sot fillon java vendimtare për transferimin e portugezit Cristinao Ronaldo në Torino Gjithashtu është mësuar së ditën e nesërme klubi i Real Madridit do të mblidhet bashkë me presidentin Perez për të vendosur mbi të ardhmen e Ronaldos dhe mendohet se do të jepet drita jeshile për kalimin te Juventus Ndërkohë, sipas “Cadena Cope”, Ronaldo ka pasur tashmë një bisedë telefonike me trajnerin Massimiliano Allegri.Më tej, kjo media spanjolle sinjalizon se si negocimi për transferimin e tij në Torino është shumë pranë qëllimit. /albeu.com/