Transferimi i Ronaldos, lajm i keq për tifozët juventin

Shtuar më 13/07/2018, ora 09:43

Transferimi i Ronaldos në Seria A, te klubi i Juventus padyshim që ka qënë "bomba" e kësaj merkatoje.Tashmë tifozët Juventus janë ata që mezi po presin të shohin "yllin" e ri të skuadrës së tyre, por jo vetëm ata, pasi në Seria A, Ronaldo ka fansa nga të gjitha klubet.Kujtojmë se vetëm faqja zyrtare e instagramit të Juventus që pas tranferimit të Ronaldos u rrit me 1.2 milion ndjekës.Megjithatë, një lajm i keq ka ardhur për tifozët në lidhje me prezantimin e CR7.Për Ronaldon ishte njoftuar se do kishte një prezantim special por më pas Juventus lajmëroi se gjithçka do të bëhej me një prezantim me dyer të mbyllura.Kështu, “ Juventus Stadium” do të jetë i mbyllur dhe nuk do të ketë prezantim para 40 mijë tifozëve.Sipas medieve, ky vendim ka ardhur për të shmangur kaosin, teksa në Portugali flasin se ka qenë vetë CR7 që e ka kërkuar të mos jetë kaq e bujshme. /albeu.com/