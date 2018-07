Tre skuadra shqiptare zbresin sot në fushë për Europa League

Shtuar më 19/07/2018, ora 11:02

Mbrëmjen e sotme, është rradha e tre ekipeve shqiptare për të zbritur në fushë për ndeshjet e kthimit të vlefshmë për Europa Partizani, Laçi dhe Luftëtari një javë më parë, të treja ekipet janë mundur, por me shanse të ndryshme për ndeshjet e kthimit.Partizani u mund 0-1 në “Selman Stërmasi” nga sllovenët e Mariborit, në një ndeshje deri diku të barabartë.Edhe pse në letër kundër një ekipi pretendent, ekipi i kuq i drejtuar nga Skënder Gega do të luajë shanset e tij sot, duke i kërkuar të tijëve të paktën një paraqitje dinjitoze.Ndeshja mes Mariborit dhe Partizanit do të luhet në orën 20:15.Në “Elbasan Arena”, skuadra e Luftëtarit do të luajë përballë letonezëve të Ventspilsit thjesht një ndeshje statistike.Humbja e turpshme 5-0 në takimin e parë nuk i jep thuajse asnjë shans skuadrës gjirokastrite për të kaluar për më tej në këtë debutim në kupat e Europës.Pas një paraqitjeje mjaft të mirë nën drejtimin e Hasan Likës në sezonin e shkuar, gjithçka në imazhin e saj u rrëzuan me një ndeshje të çuditshme nën drejtimin e trajnerit të ri Milosh Kostiç.Ndërkohë në Laç, kurbinasit do të përpiqen të bëjnë diçka për të përmbysur humbjen 2-1 në ndeshjen e parë kundër Anorthosit.Në ndeshjen e parë në Qipro ishin pikërisht laçianët që kaluan të parë t në avantazh me golin e Hoxhallarit, por gjithçka u përmbys në pjesën e dytë në shifrat 2-1, duke lënë ende shpresa për skuadrën e Laçit që të pretendojë për të kaluar në raundin e dytë kualifikues të kupës Europa