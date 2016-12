10 futbollistët më të paguar në botë (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/12/2016, ora 16:50

Gazeta spanjolle “Marca” ka publikuar sot listën e 10 futbollistëve më të paguar në botë. Sipas të përditshmes iberike ish-lojtari i Santosit, Neymar kryeson listën e lojtarëve më të paguar me 30 milionë euro në sezon.Pas tij është ish-mesfushori i Chelsea, Oscar i cili do të ketë një rrogë neto prej 24 milionë eurosh në vit. Për të plotësuar podiumin, pra në vend të tretë, qëndron Lionel Messi, me 22 milionë euro në vit.Më lart keni dhe listën e 10 më të paguar në botë./albeu.com/