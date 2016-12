10 mesfushorët më të mirë në botë për vitin 2016 (FOTO LAJM)

Shtuar më 29/12/2016, ora 10:58

Pesë herë fituesi i "Topit të Artë" Lionel Messi ka fituar për herë të dytë çmimin e IFFHS si fantazisti më i mirë në botë.Specialistë nga 56 vende nga të gjitha kontinentet kanë mbetur të impresionuar nga paraqitjet e 29-vjeçarit që ka zhvilluar një tjetër sezon magjik, duke rrëmbyer vendin e parë me 106 pikë larg vendit të dytë.Në vitin 2015, Lionel Messi kishte fituar me 168 pikë, ndërkohë që këtë vit ka 4 pikë më shumë. Më lart keni dhe renditjen e plotë me mesfushorët më të mirë në botë./albeu.com/