10 futbollistët që na kanë surprizuar më shumë në vitin 2016 (FOTO)

Shtuar më 28/12/2016, ora 12:33

Si çdo fundvit kjo shërben si periudhë e mirë për të bërë klasifikime. I tillë është edhe klasifikimi për 10 futbollistët që kanë surprizuar më shumë me paraqitjet e tyre në vitin 2016.Në të janë kryesisht futbollistë të rinj të cilët kanë bërë paraqitje mbresëlënëse me skuadrat e tyre duke kaluar dhe pritshmërit e specialistëve.Më lart keni dhe një listë të plotë nga Higuain që shkëlqeu me Napolin me rekord golash deri te paraqitjet e shkëlqyera të Donnarummës./albeu.com/