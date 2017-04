6 yjet që mund të zëvendësojnë Ibrën te Manchester United (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/04/2017, ora 11:31

Zlatan Ibrahimoviç do të mungojë për një kohë të gjatë pas dëmtimit ndaj Anderlehtit për Ligën e Europës, teksa në rastin më të mirë të mundshëm do ta shohim në fushë pas 9 muajsh.“Djajtë e kuq” do të luajnë pjesën e mbetur të sezonit pa sulmuesin e tyre kryesor duke i vështirësuar akoma më shumë realizimin e objektivave të skuadrës.Ndërkohë që për sezonin e ardhshëm Mourinho ka bërë gati dhe listën e yjeve që mund ta zëvendësojnë. Një prej tyre aktualisht është pjesë e United . /albeu.com/