Aktivizoi një lojtar të dyshimtë, Liverpool rrezikon përjashtimin (FOTO LAJM)

Shtuar më 29/09/2019, ora 14:31

Skuadra e Liverpool rrezikon të përjashtohet nga Kupa e Ligës Angleze , ose siç njihet ndryshe Carabao Cup.Shkak është aktivizimi i një futbollisti nga ana e trajnerit Jurgen Klopp në ndeshjen që “reds” fituan 2-0 ndaj MK Dons, ekip i kategorisë së tretë angleze në League One.Federata Angleze ka bërë me dije se po heton dokumentacionin e një lojtari, pa bërë me dije emrin.Gjithsesi, mediat britanike mendojnë se bëhet djalë për 22-vjeçarin spanjoll Pedro Chirivella, që duket se nuk i plotëson të gjitha kriteret për të luajtur në këtë kompeticion.Organizatorët e këtij turneu kanë nisur një hetim në lidhje me këtë çështje, çka mund të sjellë përjashtimin e Liverpool nga Carabao Cup.Drejtuesit e Liverpool bëjnë me dije gjithashtu se po bashkëpunojnë për të zgjidhur këtë çështje dhe pranojnë se mund të ketë një gabim administrativ.