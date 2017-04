Barcelona – Juventus, ja si u vlerësuan lojtarët

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 19/04/2017, ora 22:55

Whoscored ka vlerësuar Neymarin si lojtarin më i mirë në ndeshjen Barcelona Braziliani u notua me notën 9 nga 10 sa ishte maksimumi, ani se nuk shënoi as asistoi , pasi ndeshja përfundoi baras 0:0.Ndërsa lojtari më i dobët ishte bashkëlojtari i tij Luis Suarez me notën 6.3. /Albeu.com/