Bëri shqiponjën me bashkëshorten, Xhaka rrezikon të dënohet sërish (FOTO LAJM)

Shtuar më 29/11/2018, ora 18:30

Mesfushori me origjinë shqiptare i Arsenalit, Granit Xhaka ditën e djeshme bëri një urim special për Ditën e Pavarësisë së Shqëiprisë. Xhaka së bashku me bashkëshorten e tij Leonita formuan me duart e tyre simbolin e shqiponjës teksa ishin duke ngrënë një darkë romantike.Kështu sipas asaj që shkruan britanikja “The Sun” shqiptari rrezikon vërtet që të vihet përsëri në qendër të kritikave siç ka ndodhur edhe më parë kur ai ka bërë simbolin e shqiponjës