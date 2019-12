Britanikja e "çmendur" pas Mourinhos (FOTO LAJM)

Shtuar më 08/12/2019, ora 13:07

Ajo është 62 vjeçe, por prej shumë kohësh është e dashuruar me Jose Mourinhon , të cilit i ka kushtuar përveçse shumë kohë dedikim, edhe një pjesë të madhe të trupit të saj.Bëhet fjalë për Vivien Bodycote, që ka bërë 38 tatuazhe me dhe për portugezin në trupin e saj, ndërsa në një intervistë për tabloidët anglezë, tregon se po mendon se cili do të jetë tatuazhi i radhës , sërish me Mourinhon në qendër të vëmendjes."Kam shpenzuar mijëra paundë gjatë këtyre viteve, për të bërë tatuazhe për Mourinhon , por ia vlen, pasi e dua dhe do vazhdoj të bëj të tjerë tatuazhe në vijim. Po mendoj se cili do të jetë tatuazhi i radhës ", deklaroi Vivien