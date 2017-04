Dilemat e fundit të formacioneve, ja si pritet të luajnë Juve dhe Barça (FOTO LAJM)

Shtuar më 11/04/2017, ora 12:20

Sonte në mbrëmje do të jetë një mbrëmje magjike, pasi do të luhet sfida e parë e çerekfinaleve mes Juventusit dhe Barcelonës, e cila në fakt fare mirë mund të ishte dhe finalja e Cardiff.Një sfidë aspak e lehtë për bardhezinjtë, duke pasur parasysh se katalanasit po shfaqen dominuese në vitet e fundit në futbollin europian. Allegri dje ka konfirmuar se do të luajë me skemën e tij të preferuar këtë sezon 4-2-3-1, teksa do ti gëzohet rikthimit të Mandukic dhe Pjanic, dilema e vetme është vetëm nëse do të luajë Asamoah ose Alex Sandro në të majtë.Në anën tjetër Luis Enrique ka më shumë probleme në formacion, pasi do të luajë pa shtyllën e mesfushës, Busquets. Mascherano pritet ta zëvendësojë mesfushorin e njohur, duke lënë rolin e qendërmbrojtësit pas shumë kohësh. Më lart mund të shihni disa formacione të mundshme të publikuar nga gazetat italiane dhe katalanasja "Sport"./albeu.com/