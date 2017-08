E dashura e Ronaldos suprizon, fotografi me barkun e fryrë (FOTO LAJM)

Shtuar më 03/08/2017, ora 16:49

Pak kohë ka kaluar që kur Ronaldo e tha publikisht se tashmë do të bëhet baba për herë të katërt dashura e tij Georgina Rodriguez është në pritje të një fëmije.E kjo ka bërë që bukuroshja mos ta fsheh këtë fakt, ku së fundi ka sjell një fotografi të qartë në kopetinën e revistës “Hola”. Rodriguez 23-vjeçare shfaqet me një fustan të zi dhe shkëlqen e tëra në muajin e katërt të shtatzënisë së saj.Georgina do bëhet nënë për herë të parë, ndërsa ylli i Real Madrid do bëhet baba për herë të katërt , pasi ai ka dy binjakë dhe një djalë 7-vjeçar të tre fëmijë të nënave surrogate. /albeu.com/