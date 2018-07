E FUNDIT/ Lirohet nga burgu Ismail Morina (FOTO LAJM)

Shtuar më 10/07/2018, ora 14:02

Ismail Morina ose i njohur ndryshe si Ballisti është liruar nga paraburgimi.Me një foto me konsullin shqiptar në Bari Ballisti ka lajmëruar lajmin e bujshëm."Me konsullin e pergjithshen te republikes se Shqiperise te akredituar ne Bari te Italise Zotrine/Dashamirin Adrian Haskaj.Pergzime te veçanta strukturave te shtetit shqiptare qe jane pefshire ne perpjekjet per lirimin tim, respekt per Kroacine dhe Italine ne paanshmerine e treguar prej tyre dhe mirenjohje gjith atyreve qe zbriten rrugeve te kryeqytetit shqiptar ne mbrojtjen time. I LIRË !!Rrofte shpirti i shqiptarit"- shkruan Ballisti në Facebook. /albeu.com/