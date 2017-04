Eros Grezda shpallet “njeriu i ndeshjes”, mediat kroate "ngrenë në qiell" shqiptarin

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 10/04/2017, ora 18:25

Grumbullimet e rregullta në Kombëtare duket se kanë rritur ndjeshëm vetëbesimin e Grezdës edhe te skuadra e tij. Mesfushori kuqezi po tregohet gjithnjë e më shumë lojtar i rëndësishëm me Lokomotivën e Zagrebit. Këtë e tregojnë jo vetëm minutat ku ai aktivizohet rregullisht si titullar, por edhe golat dhe paraqitjet pozitive.Në ndeshjen e fundit të fituar 4- 1 kundër Cibalës, ai realizoi të tretin gol për skuadrën e tij. Mesfushori, pas ndeshjes , ka marrë edhe elozhet e mediave. Në fundjavë, mediat kroate e kanë cilësuar atë si “njeriun e ndeshjes ”, shkruan "Panorama". Këtë vlerësim, të afërm të mesfushorit ia kanë shfaqur në rrjetet sociale, duke u krenuar me paraqitjen e tij në fushën e lojës.Ky ishte goli i katërt i tij gjatë këtij sezoni në kampionatin kroat dhe i pesti në total bashkë me një të realizuar në Kupë.