Formacioni i çerekfinaleve në Champions, dominon Juvja (FOTO)

Shtuar më 20/04/2017, ora 11:27

Juventus, Real Madrid , Atletico Madrid dhe Monaco janë katër ekipet gjysmëfinaliste për sezonin 2016/17 në Uefa Champions League. Pas sfidave të dyta në çerekfinale, këta skuadra kanë prerë një biletë për fazën që do të përcaktojë dhe dy finalistët e Cardiff-it për këtë vit.Portali "goal.com" ka publikuar formacionin më të mirë të fazës çerekfinale, teksa dominon dukshëm Juventusi me 5 futbollistë,m ndërkohë që Reali përfaqësohet me dy yjet e saj, ashtu si edhe Monaco , raporton Albeu.Surprizë është përfshirja në 11-she e Dembele, i cili edhe pse iu eliminua skuadra e tij bëri dy ndeshje mjaft të mira. /albeu.com/