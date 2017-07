Hidhet shorti për sezonin e ri të Serisë A (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/07/2017, ora 19:40

Kampioni i Italisë, Juventus do të luajë ndeshjen e parë ndaj Cagliarit në stadiumin e saj, ndërsa Milan do të luajë në udhëtim ndaj Crotone.Inter dhe Fiorentina do të luajnë derbin e xhiros së parë në San Siro, ku Borja Valero mund të luajë kundër ish skuadrës së tij, ashtu sikurse edhe trajneri Stefano Pioli. Ndërsa , Roma do ët luajë në udhëtim te Atalanta, sikurse edhe Napoli të Hellas Verona. Java e parë e Serie A në sezonin 2017/18 do të zhvillohet me 19-20 gusht, ndërsa java e fundit me 20 maj 2018. /albeu.com/