Ibrahimovic zyrtarizon numrin që do mbajë në fanellë (FOTO LAJM)

Shtuar më 31/08/2020, ora 13:35

Më në fund Zlatan Ibrahimovic ka firmosur kontratën me Milanin.Sulmuesi suedez ka sigluar akordin e ri deri në fund të korrikut të vitit 2021. Shtatlarti do të fitojë rreth 7 milionë euro neto.Pritet vetëm komunikata zyrtare e marrëveshjes së re mes palëve.Këtë mëngjes lojtari shkoi në Casa Milan pak para orës 11 për të takuar drejtuesit dhe për të vendosur nënshkrimin e tij në kontratë.Ai u largua nga zyra në orën 11:45. Pasdite në orën 3 ka stërvitje në Milanello dhe ai do të jetë i pranishëm.Stefano Pioli dhe shokët e tij të skuadrës e presin me krahë hapur për t’u përgatitur për sezonin e ri sportiv. Ibrahimovic do të veshë fanellën me numrin 11 dhe këtë e bëri të ditur në rrjetin social Instagram.