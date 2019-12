Juventus-Sassuolo, formacionet zyrtare: Rikthehet Ronaldo (FOTO LAJM)

Shtuar më 01/12/2019, ora 11:33

Juventusi do të kërkojë ta ruajë ecurinë pa humbje në Serie A, si nikoqire e Sassuolos, me Cristiano Ronaldo që u rikthye në skuadër Juventusi e pret Sassuolon në Allianz Stadium, në një ndeshje të javës së 14-të në Serie A, e cila nis në orën 12:30.Skuadra e Maurizio Sarrit është në kërkim të fitores së pestë radhazi dhe ruajtjes së kreut.Cristiano Ronaldo , i cili u pushua në fitoren e kampionit në fuqi kundër Atalantës javën e kaluar, u rikthye në skuadër dhe do të luajë titullar.Sassuolo, ndërkohë, po kalon nëpër formë të dobët pasi është vetëm tri pikë larg zonës së rënies nga liga, prandaj i duhen pikët me patjetër.