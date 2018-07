Karikatura e ditës pas largimit të Ozil nga Gjermania (FOTO LAJM)

Shtuar më 23/07/2018, ora 17:45

Mesut Ozil dha dje lajmin për largimin nga Kombëtarja Gjermane me anë të një letre të hapur të postuar në “Twitter”.Lojtari me origjinë turke tha se nuk e duron dot racizmin dhe mosrespektimin dhe kështu ai vendosi të largohet nga kombëtarja Shkak për kritikat ndaj Ozilit u bë fotoja që ai bëri me “diktatorin” siç e quajnë në Gjermani, presidentin e Turqisë, Rexhep Taip Erdoganin Momani i “Goal.com” të realizojë një karikaturë ku duket Ozil i zhveshur nga fanella e Gjermanisë dhe e lë pas shpinës atë bashkë me Kupën e Botës. /albeu.com/