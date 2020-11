Kështu do të duket formacioni i PSG-së nëse transferohet Ronaldo (FOTO LAJM)

Shtuar më 11/11/2020, ora 13:53

Sezonin e ri, Cristiano Ronaldo mund të jetë pjesë e formacionit të Paris Saint Germain.Drejtori sportiv i skuadrës franceze, Leonardo, ka pranuar se PSG ka fuqinë për të arritur një marrëveshje me Cristiano Ronaldon. Nëse ky transferim do të finalizohej, Ronaldo do të mund të luante në gjithë pjesën ofensive të PSG-së. Por, me Neymar dhe Kylian Mbappe në skuadër, do të formohej një treshe vërtetë e frikshme në fazën e sulmit.‘Goal” ka publikuar formacionin se si mund të rreshtohet PSG-ja me transferimin e mundshëm të Ronaldos.