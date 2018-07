Këta janë "mbretërit" e instagramit, ja ku renditet CR7 (FOTO LAJM)

Shtuar më 21/07/2018, ora 12:24

Cristiano Ronaldo pas transferimit të Juventus ka thyer edhe një rekord paksa jo të zakontë në profesionin e një futbollisti.Bëhet fjalë për rrjetin social, Instagram në të cilin CR7 ka vendosur rekord për foton më të pëlqyer të postuar nga ndonjë sportist Ronaldo renditet i katërti në 5 postimet më të pëlqyera në instagram pasi vendin e parë dhe të dytë e mban bukuroshja Kylie Jenner ndërsa vendin e tretë këngëtari, Justin Biber.Kurse, CR7, që për nga sportist ët është i pari, ku katër ditë pas postimit, Ronaldo kaloi 11.7 milionë pëlqime, duke vendosur rekord për foton më të pëlqyer të të gjitha kohëve të postuar nga një sportist Ndërsa në pozitën e pestë është po ashtu CR7 me foton me Georgina Rodriguez e Cristiano Junior, pak çaste pas lindjes së fëmijës së katërt, Alana Martina me 11,4 milionë pëlqime. /albeu.com/