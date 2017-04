Klubi shqiptar renditet mes 100 më të mirëve në botë, ja kë le pas (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/04/2017, ora 20:46

Instituti Ndërkombëtar i Historisë dhe Statistikave të Futbollit gjatë ditës së sotme ka publikuar renditjen e 400 klubeve më të mira të futbollit në botë për vitin 2016.Klasifikimi bazohet në rezultatet e ekipeve në garat kombëtare dhe ndërkombëtare nga periudha 1 janar deri më 31 dhjetor 2016.Shkëndija është skuadra shqiptare që pozicionohet në lart. Skuadra nga Tetova, që luan në ligën e parë të Maqedonisë, renditet e 97-ta me 125 pikë, aq sa kanë edhe Kabala (Azerbajxhan), Hajduku i Splitit (Kroaci), Rozenborgu (Norvegji) dhe Al Ahli (Arabia Saudite).E vecantja është fakti që menjëherë pas tyre, me një pikë më pak, vijnë emra të mëdhenj si Çelsi, Olimpilu i Marsejës dhe Steaua e Bukureshtit.Në lidhje me klubet nga kampionati ynë, mes 400 më të mirëve të botës janë vetëm dy: Kukësi në vendin e 205-të (87.5 pikë) dhe Partizani i 260-ti (77 pikë).Surprizë është edhe vendi i parë, që mbahet nga Atletiko Nacionali. Ekipi nga Kolumbia, i pari nga jashtë Europës që udhëheq renditjen 26-vjeçare, lë pas Realin e Madridit dhe Barcelonën./Albeu.com/