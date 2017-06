Kur Messi bëhet romantik, ja çfarë i shkruan bashkëshortes (FOTO LAJM)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/06/2017, ora 18:00

Ylli i Barcelonës Lionel Messi mesa duket ka filluar pushimet së bashku me familjen e tij. Ai ka postuar një foto në Instagram së bashku me bashkëshorten ku në fakt i ka bërë një dedikim romantik Messi shkruan bashkangjitur fotos me gruan e tij simpatike”Pushime! Asgjë më e bukur se ti, të dua”. Messi dhe bashkëshortja e tij janë të martuar prej vitesh dhe kanë dy çuna mjaft të bukur…