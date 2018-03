Lazio - Juventus, notat e lojtarëve (FOTO LAJM)

Shtuar më 03/03/2018, ora 20:25

Juventusi ka fituar me vështirësi në transfertë ndaj Lazios me rezultatin minimal 1-0.Skuadra e Massimiliano Allegrit ka marrë një fitore shumë të vlefshme në javën e 27-të duke e çuar në nëntë numrin e fitoreve radhazi në kampionat.Goli i vetëm në këtë ndeshje u shënua nga argjentinasi Paolo Dybala , i cili shënoi në minutat shtesë të ndeshjes për 0-1. Dybala ishte pikërisht lojtari më i vlerësuar i ndeshjes , duke marr notën më të madhe 8.1.Në anën tjetër, nota më e ulët e ndeshjes shkoi për portierin shqiptar, Thomas Strakosha, i cili u vlerësua me 5.8.