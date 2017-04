Leicesterin kërkon të shkruajë historinë në Champions, synon përmbysjen (FOTO)

Shtuar më 18/04/2017, ora 16:20

Kur u hodh shorti të gjithë e kishin mendar se Atletico nuk do të haste shumë probleme ndaj Leicesterit, por sfida e parë ka treguar se në fazën tjetër mund të kalojë secila skuadër.Kampionët e Anglisë do të tentojnë që të bëjnë historinë dhe të kualifikohen në gjysmëfinalen e Ligës së kampioneve për herë të parë. Ata duhet të përmbysin humbjen 1-0 të ndeshjes së parë, teksa një gjë të tillë më parë e kanë bërë dhe ndaj Sevillas edhe pse patën humbur ndeshjen e parë 2-1.Skuadra e Simeones do të kërkojë që kalojë në gjysmëfinalen e Ligës së kampioneve për të tretën herë në katër vitet e fundit.