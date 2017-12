Lojtarët e PSG-së në stërvitje, do të befasoheni se kush i është bashkuar skuadrës(FOTO LAJM)

Shtuar më 14/12/2017, ora 18:55

Pas ndeshjes së mbrëmshme që skuadra e PSG-së luajti ku edhe fitoi ndaj Strasbourgut me shifrat 2-4, sot ka stërvitur si normalisht.Por habia e madhe është se ylli brazilian, Neymar Jr është kthyer nga brazili, për t'u bashkuar me pjesën tjetër të skuadrës.Këtë javë skuadra e Unia Emerys do të luajë përballë Rennes në transfertë. /albeu.com/