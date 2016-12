"Magjistarët" e Europës, ja lojtarët që kanë krijuar më shumë mundësi shënimi (FOTO)

10. PABLO Piatti (Espanyol) | Shtatë asist, 15 shanse te krijuara per shenim

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 29/12/2016, ora 15:56

Të kesh në skuadër një futbollistë që krijon shumë në fazën e sulmit është një avantazh i madh.Disa ekipe në fakt janë me fat që kanë në përbërje të tyre shumë futbollistë kreative , të cilët janë jo vetëm të aftë që të shënojnë vetë, por të shërbejnë më së miri për shokët e ekipit.Më lart keni një listë me 10 yjet që kanë dhuruar më shumë asist dhe kanë krijuar mundësi të shumta shënimi me anë të veprimeve të tyre./albeu.com/