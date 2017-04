Mbani frymën, dhe pak orë na ndajnë nga "El Clasico" (FOTO)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/04/2017, ora 17:43

Sonte në mbrëmje do të luhet një ndër sfidat më të bukura të futbollit europian, "El Clasico " e madhe që vendos përballë Realin dhe Barcelonën. Në "Santiago Bernabeo" spektakli është i garantuar në orën 20:45.Formacioni i Zinedine Zidane kryeson La Ligën me 3 pikë më shumë sesa rivalët, ndërkohë që ka edhe një ndeshje më shumë për të zhvilluar. Me një fitore te mundshme sot, do të thonte një kampionat të mbyllur.Raphael Varane dhe Pepe do të jenë mungesat e mëdha për “galaktikët”, ndërkohë që në krahun tjetër ylli që mungon është padyshim Neymar. Blaugranët nuk do të kenë as Aleix Vidal dhe Rafinha, ndërsa Mascherano mbetet në dyshim. Më lart keni dhe formacionet e mundshme . /albeu.com/