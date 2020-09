Mbi 200 mln paund të shpenzuara këtë merkato, Chelsea zyrtarizon dhe yllin e Bundesligës (FOTO LAJM)

Shtuar më 04/09/2020, ora 17:21

Chelsea për pak orë do të zyrtarizojë Kai Havertz, sulmuesin e blerë nga Bayern Leverkusen.Ai është larguar sot nga qendra stërvitore në Stuttgart me kombëtaren gjermane për të fluturuar në Londër, ndërsa do të bëhet lojtari më i shtrenjtë në historinë e Chelsea-s Blerja e Havertz pritet të shkojë te 100 mln euro përfshirë edhe bonuset.Ai bëhet blerja e katërt e Chelsea-s përfshirë Hachim Zyech, Timo Werner, Ben ChilWell, duke e dërguar shifrën e shpenzuar deri tani në merkato mbi 200 mln paund