Më keq nuk bëhej: Renditja e Milanit pas tre humbjeve në Seria A (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/09/2019, ora 11:54

Milani pësoi një tjetër humbje shokuese 2-1 në përballjen ndaj Torinos e vlefshme për javën e 6-të në Serie A.Fillimisht, “Rosonerët” kaluan të parët në avantazh në minutën e 18-të, ku Piatek ishte i pagabueshëm nga pika e bardhë e penalltisë. Ndërsa dy gola për 4 minuta nga Belotti përmbysën gjithçka duke i siguruar Torinos tri pikë të arta.Pas kësaj humbje , Milan renditet në vendin e 13-të me vetëm 6 pikë të grumbulluara në 5 ndeshje duke regjistruar 2 fitore dhe 3 humbje Në anën tjetër , Torino ngjitet në vendin e gjashtë me 9 pikë, ndërsa Interi kryeson Serinë A me pikë të plota.