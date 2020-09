Me pamje nga deti, Wanda Nara pozon me bikini dhe të pasmet në plan të parë (FOTO LAJM)

Shtuar më 02/09/2020, ora 09:11

Partnerja e Mauro Icardit, Wanda Nara , vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes në rrjetet sociale me fotot që publikon.Bukuroshja argjentinase, ka publikuar një foto shumë seksi sot. Nara shihet teksa shijon pamjen mahnitëse nga deti dhe ka menduar edhe për pamjen e ndjekësve duke u servirur atyre të pasmet e saj në bikini Foto që u pëlqye menjëherë nga mijëra fansa të Wanda Naras, e cila vazhdon të befasojë me foto nga më të ndryshmet.Icardi me fat, kjo gjë dihet dhe po vërtetohet dita-ditës./albeu.com/