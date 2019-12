Merkatoja e janarit, Interi ka gati goditjen e madhe (FOTO LAJM)

Shtuar më 10/12/2019, ora 15:12

Rodrigo De Paul duket se do të jetë goditja e parë e Interit në merkaton e janarit Sipas mediave italiane, Marotta ka arritur akordin me drejtuesit e Udineses dhe mesfushori argjentinas pritet të vihet nën urdhrat e Antonio Contes që në fillim të muajit janar.Zikaltrit janë penalizuar ndjeshëm nga dëmtimet në mesin e fushës dhe momentalisht në infermieri janë Galgiardini, Barella e Sensi, me këtë të fundit që po e shoqëron një dëmtim enigmatik dhe nuk jep garanci se kur mund të rikthehet.De Paul shihet nga Conte si profili ideal për të luajtur në mesfushë dhe për më tepër, argjentinasi ka moshë të ulët dhe njeh mjaft mirë kampionatin italian, pasi luan prej sezonesh me Udinesen, ndërsa kohët e fundit është shndërruar në titullar edhe te Argjentina.Po sipas mediave italiane, marrëveshja mes palëve duket të jetë arritur për një huazim me detyrim blerjeje për shifrën e 30 milionë eurove verën e ardhshme, ndërsa në Udine mund të shkojë edhe ndonjë nga lojtarët e të rinjve të zikaltërve.