Messi si kurrë më parë nën drejtimin e Setien (FOTO LAJM)

Shtuar më 30/06/2020, ora 09:46

Lionel Messi përfundoi edhe një ndeshje pa shënuar të shtunën pasi Barcelona barazoi te Celta Vigo.Shqetësimi rritet me secilën ndeshje për numrin 10, i cili është përpjekur të shtojë në totalin e tij ndërsa shkon drejt golit të tij të 800-të.Loja në Balaidos ishte e treta në radhë ku Messi nuk ka arritur të shënojë, domethënë ai nuk ka shënuar në dhjetë nga 16 ndeshjet e Quique Setien në krye, transmeton lajmi.net.Edhe me Tata Martino në ‘Camp Nou’, Messi arriti të shënojë 41 gola në atë që ishte sezoni i tij më i keq në 2013/14, megjithëse kjo shifër është në një farë mënyre afër të thyhet nga 26 që ai ka tani. Messi nuk ka rënë nën nivelin e 40 golave në 10 vitet e fundit.Ai nuk pritet të arrijë as 39 golat që shënoi në sezonin e parë me Guardiolan edhe pse kanë mbetur vetëm shtatë në La Liga për të luajtur, si dhe të paktën një më shumë në Ligën e Kampionëve.