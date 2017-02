Miq të mirë në kombëtare, por rival në Derbin e Italisë (FOTO)

Shtuar më 05/02/2017, ora 17:35

Sonte në mbrëmje, në Torino, do të jenë të shumtë lojtarët e huaj të nivelit të lartë, të cilët do të zbresin në fushë.Disa do të jenë përballë njëri-tjetrit si kundërshtarë, por në kombëtaret e tyre janë miq dhe luajnë shumë mirë së bashku Më poshtë mund t’i shihni disa nga duelet e bashkëkombësve, ku në fund pa marr parasysh rezultatin përqafimet nuk do të mungojnë.