NATIONS LEAGUE/ Këto janë ndeshjet e ditës së sotme (FOTO LAJM)

Shtuar më 06/09/2020, ora 10:33

Ditën e sotme do të zhvillohen disa ndeshje të rëndësishme në sezonin e dytë të Ligës së Kombeve.Pa dyshim që vëmendja jonë do të përqendrohet në sfidën mes Kosovës dhe Greqisë që do të zhvillohet në stadiumin Vokrri " , në orën 20:45.Gjithashtu duele interesante do të jenë edhe ato mes Spanjës dhe Ukrainës e Zvicrës dhe Gjermanisë të vlefshme për Ligën A.