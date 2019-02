Në Angli janë të sigurtë, Icardi dhe Zidane te Chelsea (FOTO LAJM)

Shtuar më 16/02/2019, ora 14:36

Në Angli e bëjnë të sigurtë kalimin e Icardit dhe Zidane te Chelsea Maurico Sarri nuk po bën një punë të mirë tek blutë te Londrës teksa ndodhen në vendin e 6 Premier League duke rrezikuar seriozisht pjesmarrjen për të dytin viti radhazi në Ligën e Kampioneve, shkruan Albeu.com.Pothuajse të gjithë tabloidët angleze shkrujnë se në verë ish-trajneri i Napolit do të thonë lamtumirë Londrës.Gjithashtu thuhet se drejtuesit e klubit anglez tashmë kanë gjetur një zëvendësuesin e Sarrit.Ai është Zinedine Zidane , i cili është i pa punë që qershor të viti të shkuar kur drejtoi për dy vite e gjysmë Realin e Madridit.Tabloidet britanike shkruajnë gjithashtu se ulja në stol e Zidane lidhet dhe me faktin për ti bërë qejfin Hazard, i cili ka kërkuar largimin, por me ardhjen e francezit ai mund të qëndrojë për të fromaur një skudër cilësore.Ndërkohë Chelsea po mendon dhe për merkaton teksa synon të afrojë Iscon nga Reali i cili ka gjetur shumë pak hapësira me Solarin në stol.Por surprizë e vërtetë është në sulm, ku përveç Pulisic të blerë tashmë, në Stamfrod Bridge mund të vijë dhe Mauro Icardi, të ciliT klubi zikaltër i hoqi shirtin e kapitenit pak ditë më parë dhe e ardhmja e tij është larg San Siros.Sa për mbrojtjen në listë janë emrat e Koulibal Skriniar dhe Alex Sandro.Kështu Chelsea duke nisur nga sezoni i ardhshëm pritet të jetë vërtet një skuadër e frikshme. /albeu.com/