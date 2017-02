Neymar feston sot ditëlindjen, një goleador jashtë fushave të lojës (FOTO)

Shtuar më 05/02/2017, ora 13:41

Sot nuk feston vetëm Ronaldo, pasi edhe Neymar ka ditëlindjen. Ylli brazilian feston 25-vjetorin e lindjes sot, teksa me siguri që në orët në vijim do të festojë me të dashurën e tij braziliane , Bruna Marquezine.Edhe Neymar ashtu si portugezi është mjaft i suksesshëm jashtë fushave të lojës . Deri më tani si shkruajnë mediat angleze ka pasur lidhje me 15 bukuroshe, shumica e tyre braziliane dhe një serbe shumë të njohur.Portali "Albeu" ju sjell një galeri me femrat që mendohet që ka pasur lidhje./albeu.com/