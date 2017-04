Nga Kante te Ibra, ja kandidatët për lojtarin më të mirë në Premier League (FOTO)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/04/2017, ora 16:29

5 sulmues dhe një mesfushor janë në listën e 6 të nominuarve për çmimin e lojtarit të vitit në Premier Leaguen angleze. Janë pikërisht këta 6 futbollistët që kanë spikatur më shumë me paraqitjet e tyre në këtë sezon dhe me meritë janë përzgjedhur për të garuar me njëri tjetrin për lojtarin e vitit.Nuk ka vend në këtë listë për mesfushorin Tottenham-it , Delle Alli dhe sulmuesin e Sunderland-it, Jermain Defoe që edhe pse në moshën 34-vjeçare ka arritur të realizojë 14 gola me macet e zeza në këtë sezon.Megjithatë zhgënjimi më i madh është për Dele Allin mesfushorin e kombëtares angleze dhe të Tottenham-it , i cili në këtë edicion numëron 16 gola të realizuar dhe 5 asist, ndërkohë që një vend në këtë top 6-she meritonte dhe Diego Costa.